Еврокомиссия назначила спецсоветника по Украине

Еврокомиссия во время заседания в среду назначила Эльмара Брока специальным советником президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии.

Отметим, что Брок будет консультировать президента по вопросам стратегии и приоритетов в Украине после президентских и парламентских выборов в стране в этом году. Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня. « Благодаря своему почти 15-летнему опыту работы на посту председателя комитета по иностранным делам в Европейском парламенте, Брок будет способствовать установлению связей с новым правительством и определению приоритетов и предпочтений новой администрации с ЕС », – говорится в сообщении.

Ранее Брок был заместителем председателя и председателем рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии (1994–1999 годы), главным докладчиком Европейского парламента по расширению ЕС (1999–2007 годы).