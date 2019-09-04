Обмен пленными между Украиной и Россией: Эксперт пояснил, зачем РФ распространяет слухи

На минувшей неделе российские СМИ начали активно распространять информацию о том, что пленники Кремля вскоре вернутся в Украину. Более того, появилась информация о том, что из Москвы вылетел самолет с пленными украинцами, и утром 30 августа он приземлится в Киеве. Однако, обмена пленными не произошло и по сей день, в Кремле отказываются от комментариев, а российские СМИ называют новую дату обмена – 7 сентября. Как считает политолог Владимир Золотарев, подобная тактика присуща российскому режиму: сначала пообещать, потом передумать, придумать причины, чтобы изменить свое решение или тянуть с ним, передает «Слово і Діло».

«Было бы странно, если бы Россия согласилась и выполнила все сразу, как договорились», – добавил политолог.

По его мнению, такая линия поведения присуща России в течение последних 15 лет. Он акцентировал, что Российская Федерация создает информационный шум, чтобы каждый раз продемонстрировать, что только от всесильной фигуры президента РФ Владимира Путина зависит судьба людей.

«Таким образом РФ достигает двух целей. Во-первых, показывает, "кто в доме хозяин". Во-вторых, это сказывается на рейтингах новой власти и президента, которому придется оправдываться перед обществом о том, что случилось и почему не произошло обмена», – пояснил Золотарев.

Он считает, что поскольку процесс запущен и РФ продолжает распространять слухи о возможном обмене, Путину придется принять решение.

«Бесконечно оттягивать не получится. Придется либо закончить процесс обмена, либо отказать в обмене, но объяснить причину отказа», – отметил Золотарев.

Политолог не исключил, что РФ будет ждать удачной возможности. Путину нужен момент, чтобы осуществить обмен с максимальной выгодой для себя и, возможно, выставить украинскую власть в негативном свете.

По словам эксперта, украинский президент ошибается, если думает, что он торгуется с Путиным.

«Воспринимать процесс обмена, как торги "вы нам – это, мы вам – то", не стоит. Особый статус Донбасса, права русского языка и прочее – все чепуха. Путину нужно не это, а бесконечный процесс войны. Договориться с ним принципиально невозможно. Путин вернет украинцев в удобный для себя момент, по личным соображениям», – резюмировал Владимир Золотарев.

Ранее сообщалось, что Россия может освободить незаконно удерживаемых в РФ украинцев 30 августа.

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