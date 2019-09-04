Министр назвала сроки объединения Минвет и МинВОТ

Вновь созданное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины находится в стадии реорганизации, а на окончательное объединение двух ведомств нужно еще 1-2 месяца. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Коляда, сегодня, 4 сентября, передает «Громадське».

По ее словам, несмотря на то, что министерство ветеранов как ведомство было создано в начале 2019 года, оно все еще продолжало формироваться. «В начале года был назначен министр, заместители в марте, персонал государственной службы мы перевели в июле, никого не могли набрать, у нас не было финансирования. Мы в каком-то процессе реорганизации постоянном живем. Я понимаю, что здесь будет примерно так же», – сказала Коляда.

Министр уточнила, что объединение этого ведомства с МинВОТ происходит путем присоединения последнего к Министерству ветеранов из-за реорганизации. «Я думаю, что несколько месяцев уйдет на реорганизацию, ликвидацию самого министерства и присоединение. Здесь должны быть конкурсы, соответствующая аттестация, набор людей. Я думаю, месяц-два, сто процентов», – добавила глава ведомства.

Также Коляда частично рассказала о финансировании, которого потребует ведомство. «Пока мы с вами общаемся, финансисты двух министерств работают в Министерстве финансов. По Минвету – более 3 миллиардов. По МинВОТу не готова вам сказать, скажу по завершении этих консультаций», – сообщила Оксана Коляда.

Кроме того, по ее словам, у обоих министерств есть программы, и они даже где-то пересекаются. «Мы видим, где мы пересекаемся. Есть несколько различных программ, мы сейчас это все объединяем и подаем единственный запрос. Между первым и вторым слушанием бюджета будет определенный период, и мы сможем вносить коррективы», – уточнила Коляда.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Украины утвердила Кабинет министров. Министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины стала Оксана Коляда. До назначения Коляда занимала должность заместителя министра по делам ветеранов. Ранее в течение 2,5 лет возглавляла пресс-службу Министерства обороны Украины.

Также сообщалось, что правительством Украины принято решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По мнению народного депутата фракции «Европейская солидарность», экс-министра Минвет Ирины Фриз, Министерство по делам ветеранов и МиннВОТ нельзя объединять.

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