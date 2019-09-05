Стратегия интеграции переселенцев: В МинВОТ рассказали, что предусмотрено для защиты прав женщин

Вооруженный конфликт на Донбассе несет в себе катастрофические последствия и часто приводит к усилению гендерного неравенства между мужчинами и женщинами. Кроме того, что женщины и дети и так часто становятся мишенями такой военной тактики, как сексуальное насилие, и именно они составляют большинство среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ).

«В Украине, в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации в отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, вопросы обеспечения прав человека приобретают особое значение. Военные действия, которые продолжаются более 5 лет, увеличивают количество случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола и требуют особого внимания к соблюдению прав женщин и мужчин разных социальных групп», – говорится в сообщении.

В МинВОТ сослались на официальную статистику, согласно которой 58% ВПЛ – это женщины:

пожилые женщины составляют 74% от общего количества пожилых людей, пострадавших от конфликта, включая ВПЛ;

22% женщин в возрасте 15-49 лет пережили психологическое или сексуальное насилие;

женщины составляют 76,5% среди пострадавших от торговли людьми.

Кроме того, среди ВПЛ количество женщин, которые сами воспитывают детей, значительно больше, чем такой показатель в целом по Украине.

«В то же время, обеспечение всех категорий ВПЛ в том числе женщин и девушек, качественным доступом к медицинским услугам, образования, питания, жилья, свободы перемещения, регистрации социальных льгот, правосудия, принятия долгосрочных решений, а также обеспечение для них стабильной занятости, предусмотрено разработанными МинВОТ Стратегией интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года и Планом мероприятий по ее реализации», – сообщили в ведомстве.

Так, по информации МинВОТ, учет гендерных аспектов предусмотрен следующими мероприятиями Плана:

анализ жилищных потребностей ВПЛ;

разработка и обеспечение равных прав для доступа к услугам социального обеспечения;

мониторинг и оценка интеграции ВПЛ;

проведение обучающих семинаров для представителей правоохранительных органов по вопросам безопасности в территориальных громадах;

предупреждение и реагирование на гендерно обусловленное насилие;

обеспечение участия женщин к участию в формировании и реализации региональной политики.

Напомним, Кабинет министров Украины 21 ноября 2018 года утвердил план мероприятий по выполнению Стратегии интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года. Планом реализации Стратегии интеграции ВПЛ предусмотрено выполнение программных мероприятий по трем стратегическим направлениям.

Как сообщалось ранее, Донецкая область – единственная, которая утвердила отдельную программу интеграции ВПЛ.

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