Министр рассказала, при каких условиях переселенцы должны отказаться от статуса ВПЛ

После того, как переселенцы интегрируются в принимающие громады, они должны отказаться от статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Такое мнение выразила глава вновь созданного Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает «Громадське».

«Общаясь со многими экспертами, я поняла, что на самом деле внутренне перемещенные лица должны быть таковыми при нашей эффективной работе только на протяжении какого-то определенного периода. То есть, когда семья, которая выехала из оккупированной территории, через некоторое время реинтегрировалась, купила собственное жилье или получила его от государства, дети учатся в садах-школах, а у них есть работа, то они перестают быть внутренне перемещенными лицами. И, по сути, должны отказаться от того статуса. И это должно быть маркером определения нашей эффективности. Какое-то время прошло, таких людей стало меньше, они полноценно живут в громаде, значит – мы где-то эффективнее сработали», – рассказала она.

Коляда объяснила на своем примере. «Я переехала в Киев из Волочиска Хмельницкой области. Ясно, что у меня ситуация была несколько иная, но мне определенное время надо было интегрироваться, и это было мое задание, потому что это мое собственное решение. Люди, которые переехали из оккупированных территорий, сделали это из-за того, что там происходит война. Поэтому государство должно их всячески поддержать, чтобы они смогли реинтегрироваться. Но если они полноценно живут, работают, зарабатывают, имеют жилье, дети учатся, то они перестают быть внутренне перемещенными», – считает министр.

Как сообщалось ранее, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планирует провести исследования крупнейших потребностей переселенцев и тех, кто остался на неподконтрольной украинской власти территории.

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