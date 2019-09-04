В Мариуполе предлагают выучить украинский язык за час

В Мариуполе (Донецкая обл.) пройдет марафон мероприятий-тренингов – «Как выучить украинский язык за один час». Об этом сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя.

Тренинг проведет учебный центр «Востребованные профессии», по европейским стандартам, 7 сентября, в 15:00, на площади Драмтеатра возле фонтана, 14 сентября, в 15:00, в ПортCity, 21 сентября – в «Экстрим – Парке».

На мероприятии в развлекательном формате выступит украинский танцевальный ансамбль – «Дома Детского Творчества», прозвучат украинские песни. Также мариупольцы смогут увидеть современные «Дикие танцы по-украински», а DJ SONIC, DJ ALBUS и шоу от клоуна Бантика – сделают все, чтобы мероприятие не было скучным.

«Это первый марафон, от учебного центра, приуроченный ко Дню знаний. Мы хотим показать богатство украинской культуры и всю красоту нашего родного языка. А также провести тренинг по всем европейским стандартам и доказать, что обучение может быть веселым и плодотворным», – пояснил директор учебного центра «Востребованные профессии» Денис Куюков.