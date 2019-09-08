Процедура пересечения линии разграничения: Правозащитники рассказали о сложностях с пропусками

Еще совсем недавно все те, кому приходилось пересекать линию разграничения на Донбассе, радовались введению электронных пропусков, считая, что отныне эта процедура будет значительно упрощена. Однако ожидания не оправдались: со временем стало очевидно, что электронная система нуждается в значительной доработке. Однако именно новейшие технические решения и их очевидные минусы часто становятся причиной очень неприятных ситуаций. Кроме того, не очень понятно, как быть тем гражданам, которые не имеют доступа к интернету и электронной почте. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

Так, мониторы фонда, работающие на всех пяти контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой и Луганской областях, чуть ли не каждый день фиксируют обращения граждан, которые по тем или иным причинам не могут пересечь линию разграничения. И подобное случается иногда даже несмотря на наличие у людей действующего разрешения.

На прошлой неделе к мониторам на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) обратился гражданин Болгарии, которому сотрудники Госпогранслужбы Украины отказали в пропуске на подконтрольную украинской власти территорию из-за недействительного электронного разрешения. Мужчина утверждал, что накануне поездки проверил статус своего пропуска в личном кабинете и убедился, что разрешение действительно. После вмешательства мониторов оказалось, что разрешение по неизвестным причинам было отменено – ​​причем заявителю ранее странным образом удалось пересечь линию разграничения в сторону неподконтрольной украинской власти территории уже после заявленной даты отмены разрешения.

Также обратился еще один мужчина, который не смог пересечь КПВВ «Станица Луганская» из-за несовпадения данных документа, удостоверяющего личность, и данных в реестре электронных разрешений. Оказалось, что оформить разрешение, внеся данные паспорта, мужчина просто не смог бы, поскольку электронная форма не распознавала его имя, автоматически заменяя на более распространенную форму.

«В целом, мониторы регулярно имеют дело со случаями, когда путешественники не могут пересечь линию разграничения из-за якобы недействительных пропусков. Особенно остро эта проблема заметна именно на КПВВ "Станица Луганская", где после отвода сил и средств ВСУ стало невозможным присутствие представителя координационной группы (КГ) в модулях паспортного контроля со стороны неподконтрольной украинской власти территории», – говорится в сообщении.

Как отмечают правозащитники, временный порядок предусматривает возможность пересечения линии разграничения в обе стороны исключительно при наличии действующего электронного разрешения и предъявления документа, удостоверяющего личность. «Впрочем, такое ограничение свободы передвижения может подвергать граждан серьезным рискам, поскольку они не могут срочно покинуть неподконтрольную украинской власти территорию. Представители ООС, которые несут службу непосредственно на линии разграничения, понимая эти риски, во время координационных совещаний неоднократно уверяли представителей гуманитарных организаций, что отсутствие разрешения не может быть основанием для недопущения лица на контролируемую правительством территорию. В случае отсутствия в реестре данных о разрешении физическому лицу, которое направляется в сторону подконтрольной территории, по их словам, проводится проверка данных такого лица на месте и принимается решение о предоставлении одноразового разрешения на пересечение. Впрочем, похоже, что с недавних пор контролирующие структуры стали тщательнее следовать букве закона, чем его духу и стандартам защиты прав человека», – отмечают правозащитники.

Так, в случае, когда на КПВВ не присутствует представитель КГ, который может срочно предоставить разрешение на пересечение при исключительных обстоятельствах, придется вернуться на неподконтрольную украинской власти территорию, заново подать заявку на электронное разрешение и ждать до 10 дней на его оформление.

«БФ "Право на защиту" неоднократно отмечал, что настоящий порядок оформления разрешений требует изменений, поскольку недоступен для многих жителей неподконтрольной украинской власти территории. В первую очередь для тех, кто не имеет доступа к интернету и электронной почты, а также тех, кто не может ждать 10 дней на оформление пропуска», – подытожили правозащитники.

Напомним, 18 июля 2019 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) сообщило об утверждении Кабинетом министров Украины нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, который должен заменить действующий Временный порядок пересечения линии разграничения и Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. Этот документ должен, наконец, нормативно закрепить существующий порядок пересечения линии разграничения и сделать его соответствующим законодательству. Несмотря на ряд позитивных изменений, которые обещает МинВОТ, остается нерешенной одна из главных проблем порядка – пропускной режим.

Как сообщалось ранее, пропуска, заявки на которые поданы с 28 марта 2019 года, становятся бессрочными, т. е. их теперь не нужно будет продлевать.

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