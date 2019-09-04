Жительницу Мариуполя суд приговорил к 9 годам тюрьмы за убийство мужа

В Мариуполе (Донецкая обл.) к 9 годам лишения свободы приговорена женщина, которая убила мужа и пыталась избежать уголовной ответственности. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Мариуполя 47-летняя местная жительница признана виновной в совершении умышленного убийства собственного мужа», – говорится в сообщении.

Так, по информации прокуратуры, женщина, ранее судимая за нанесение ножевых ранений своему мужу, и приговоренная к 5 годам тюрьмы с испытанием на 1,5 года, в период испытательного срока, а именно, 17 сентября 2017 года, после употребления спиртных напитков снова поссорилась с мужем и на почве взаимных оскорблений нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного колото-резаного ранения с тяжелым повреждением сердца мужчина скончался на месте.

Несмотря на непризнание обвиняемой своей вины и попытки ввести суд в заблуждение, настаивая на, якобы, защите от нападения на нее мужчины, суд согласился с позицией публичного обвинения относительно умышленных действий правонарушительницы, ведь после совершения убийства женщина пыталась уничтожить следы преступления, а также сообщила об этом в полицию только через 2 дня.

Учитывая предыдущий срок наказания суд назначил ей окончательное наказание в виде 9 лет за решеткой.