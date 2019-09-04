Ужасы, которые мы пережили 5 лет назад во время обстрелов, до сих пор перед глазами, – жительница Луганщины

Жительница села Нижнетеплое (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) Галина не слишком любит вспоминать о событиях пятилетней давности, когда начался вооруженный конфликт на Донбассе. Тогда из-за боевых действий семья вынуждена была продать коров и коз и покинуть дом. Об этом сообщает пресс-служба представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.
«Ужасы, которые мы пережили пять лет назад во время обстрелов, до сих пор стоят перед глазами», – говорит Галина.
Однако желание вернуться из большого города обратно в Нижнетеплое у них никогда не исчезало. Больше грустила маленькая Дарья. Как только в селе стало спокойнее, семья вернулась в родной дом, прежде всего, ради ребенка.
Как рассказали в МККК, здесь они снова завели животных, начали выращивать собственные овощи и фрукты. «Дарья с радостью помогает справляться по хозяйству, ухаживает за животными, снова пьет свежее домашнее молоко и лакомится медом с дедушкиной пасеки», – говорится в сообщении.
По мнению мамы девочки Галины, близость к природе помогает ребенку приглушить страшные воспоминания и справиться со стрессом, который принес в ее жизнь вооруженный конфликт.
Как сообщалось ранее, конфликт на Донбассе продолжает угрожать физическому и психологическому состоянию детей, особенно тех, кто проживает вдоль линии разграничения, где активные боевые действия являются наиболее интенсивными, а учебные заведения находятся под угрозой.
Напомним, по данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.
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