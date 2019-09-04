Две громады на Луганщине объединились для строительства общего ЦПАУ

В Троицком районе (Луганской обл.) заключено первое в области межмуниципального соглашение. Об этом сообщает Луганский центр межрегионального развития (ЦРМС) на своей странице в Facebook.

Две объединенные территориальные громады – Привольская и Лозно-Александровская 2 сентября 2019 года подписали первый договор о межмуниципальном сотрудничестве. Этот документ предусматривает создание совместного Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ), который будет обслуживать жителей двух соседних территорий. «Мы надеемся, что этот договор межмуниципального сотрудничества будет первой ласточкой для Луганщины. Ведь его формат раскрывает перед объединенными территориальными громадами широкие возможности, как для сотрудничества, так и для привлечения ресурсов на реализацию проектов. Уверены, им воспользуются и другие громады востока Украины», – подчеркнул директор Луганского ЦРМС Игорь Агибалов.

«Сотрудничество территориальных громад ранее состояло в том, что они передавали друг другу субвенцию на выполнение определенных работ. Принципиально механизм межмуниципального сотрудничества отличается тем, что ОТГ вместе будут привлекать средства на реализацию совместных проектов», –пояснил директор Луганского ЦРМС.

Применение этого инструмента является значительным плюсом для международных финансовых организаций, которые поддерживают восток Украины в реализации реформы децентрализации. Ведь сотрудничество громад является признаком их стремления к развитию и стабильности, которое, собственно, и поддерживают такие европейские структуры, как U-LEAD, ПРООН, USAID и другие доноры.

Кроме того, поскольку стоимость проекта составляет 5,3 млн грн, создание ЦПАУ может быть профинансировано Госфондом регионального развития, как большой структурный и развивающий проект, направленный на улучшение административных услуг. Инициаторы рассчитывают также на использование государственной субвенции для его реализации.

Расположить ЦПАУ планируется в Лозно-Александровке, в Приволье же будет работать удаленное рабочее место для сотрудника центра админуслуг. Таким образом, у жителей громад не будет необходимости ездить за справками и другими документами в Троицкое или Белокуракино (расстояние до них превышает 30 км).