Отходы, старые вещи и заросли в рост человека: Люди жалуются на свалку в центре Мариуполя (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители ул. Троицкой в Центральном районе жалуются на свалку и заросли кустов между многоэтажками. Уверяют, что неоднократно обращались к чиновникам, но территория до сих пор заброшена.

Так, по словам местных жителей, мимо кустов и свалки ежедневно ходят и взрослые, и маленькие Жительница дома по ул. Троицкой возмущена, поскольку обращалась к коммунальщикам, они немного убрали у теплотрассы, но не все.

«Я два-три раза в день прохожу через вот эту всю гадость, на которую никто не обращает внимания. Они скосили траву, собрали в кучу и оставили», – рассказывает Валентина Гражу.

Другая жительница, Марина Форсюк, обеспокоена тем, что возле мусорника собираются пьяные мужчины и бездомные, а рядом ходят школьники.

«Я не часто хожу, но, бывает, вижу, что какие-то не очень хорошие люди, типа алкашей, собираются здесь в кучку. Поэтому надо все как-то это тоже решать», – говорит Марина.

В Теплосети комментировать ситуацию отказались, до тех пор, пока не разберутся чья это территория.

«Да, у моей трассы есть охранная зона, но дальше охранной зоны я убирать не намерен, потому что у меня это в тариф не входит. Возьму на контроль, разберусь, а потом мы вернемся к разговору», – прокомментировал заместитель директора Мариупольтеплосети Илья Шамшеев.

В департаменте развития жилищно-коммунальной инфраструктуры тоже удивились, заявив, что о проблеме слышат впервые. А пока коммунальщики решают, кому же убирать, участок забросили еще больше. Правда, значительная часть мусора появляется и благодаря местным жителям.

Источник: ТК «Сигма»