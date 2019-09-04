Грохот снарядов слышно ежедневно: Как выживают в прифронтовой зоне Донетчины (Видео)

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) руины домов жителей говорят сами за себя. Здесь мирным жителям нет покоя. То, что пережили, словами не описать.

Так, местная жительница Елена Сидоренко живет с детьми в единственной уцелевшей комнате. «Многое пережили. Летели снаряды оттуда со всех сторон. Мы, считай что неделю прожили в подвале. Окна посыпались, стекла повылетали. Дети прятались под кровать», – говорит она.

Они живут в старой части Авдеевки, которая пострадала больше всего за время боевых действий. Грохот снарядов здесь слышно каждый день.

В такой же ситуации оказались сотни тысяч жителей Донбасса, среди которых и Ирина Пилипчук из Новолуганского. Она с ребенком также брошена на произвол. Ее дом не пригоден к жизни после обстрела. «Сыро в квартире из-за того, что нет нормальных окон», – сказала она.

К счастью, пятилетний сын Ирины не пострадал. Сейчас Пилипчуки живут у родных. Экономят на всем, даже на еде.

И хотя Ирину и Елену разделяют почти 100 километров, их объединяет поддержка неравнодушных. Уже 5 лет в прифронтовую зону доставляют наборы выживания Фонда Рината Ахметова.

В течение боевых действий на Донбассе помощь Рината Ахметова доставляют гуманитарными рейсами. Наборы выживания из распределительного центра в Мариуполе поступают в десятки населенных пунктов прифронтовой зоны.

За 5 лет выдано более 12 млн наборов выживания. «Пять лет назад Рината Ахметов принял личное решение оказывать гуманитарную помощь своим землякам столько, сколько нужно. Это было личное решение одного человека, которое превратилось в гуманитарный штаб "Поможем" Фонда Рината Ахметова и которое спасло более одного миллиона человек. Уже 5 лет будто дорога жизни колонны с продуктами, с наборами выживания направляются на Донбасс и за это время выехало 329 колонн. Это, прежде всего, история про заботу. Про то, что они не одни. Про то, что их не оставили в беде. Про то, что вот она рука помощи, которая протянута вот уже на протяжении 5 лет, которая дает им надежду», – сообщила Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Гуманитарную помощь Фонд и дальше доставляет мирным жителям Донбасса. Без этой поддержки людям не выжить.

Источник: ТК «Донбасс»