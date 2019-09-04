В Лисичанске котенок застрял на дереве на уровне 9 этажа, где провел два дня (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) на дереве вблизи многоэтажного жилого дома в квартале Восточный застрял маленький котенок. По словам местных жителей, просидел он там около двух дней. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Луганской области.

«Так как ветка дерева, на котором находилось животное, находилась на уровне девятого этажа, люди не могли помочь котенку. Ужасный крик стоял и днем, и ночью – котенок умолял о помощи. Все это время жильцы дома звали котенка и надеялись, что он самостоятельно сможет слезть, но ... И вот кто-то из жителей сообщил о происшествии в службу спасения "101". Голодное, истощенное, напуганное существо было спасено. Спасатель осторожно отправил пушистика на землю, где его забрала небезразлична гражданка. Теперь у котика настоящий дом, где тепло, уютно, а главное – безопасно!», – рассказали в ГСЧС.