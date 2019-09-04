Денисова рассказала, как выбирали омбудсмена по защите государственного языка

Сегодня, 4 сентября, в секретариате уполномоченного ВРУ по правам человека состоялся открытый конкурс по отбору кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение Кабинетом министров Украины. Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, в состав комиссии вошли девять человек, среди которых ученые, правозащитники, представители национальных сообществ и сотрудники секретариата уполномоченного по правам человека.

«Было подано 14 пакетов документов. В соответствии со ст. 50 Закона Украины "О защите украинского языка как государственного" к конкурсу было допущено 11 кандидатов, которые предоставили документы о наличии высшего образования, владения государственным и английским языками, а также имели опыт правозащитной деятельности и защиты государственного языка, соответствующий образовательный и профессиональный уровень», – рассказала Людмила Денисова.

По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала ей, как уполномоченному, для представления Кабинету министров Украины кандидатуру Кременя Тараса Дмитриевича.

Она также рассказала о нем. «Тарас Дмитриевич Кремень – украинский политик и ученый. По специальности – учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент. Избирался депутатом Николаевского областного совета, который возглавил в 2014 году. Народный депутат Украины VIII созыва. Возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечение реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения АТО и территория населенных пунктов на линии соприкосновения комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования. Он является соавтором законов "Об образовании", "О профессиональном перед высшими образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"», – сообщила омбудсмен.

По ее словам, свою цель в должности Уполномоченного по защите государственного языка Кремень видит в реализации государственной политики, направленной на защиту украинского языка, его всестороннее развитие как в Украине, так и за ее пределами.