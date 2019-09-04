На неподконтрольной Донетчине рядом с патрулем ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия

В неподконтрольных украинским властям Пикузах (до переименования – Коминтерново, Донецкая обл.) сегодня, 4 сентября, рядом с патрулем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия. По информации сотрудников СММ, над ними пролетели 12 пуль. Об этом говорится в оперативном отчете Миссии, опубликованном 4 сентября.

«4 сентября патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), где наблюдатели проводили оценку места огневого поражения. Примерно в 11:55 члены патруля Миссии (трое находились в автомобилях, а еще трое – на улице) слышали многочисленные выстрелы и очереди из стрелкового оружия на расстоянии около 100–200 м к северо-западу, а также видели, как в землю, примерно в 25 м к юго-востоку от них, попала пуля», – говорится в отчете.

Отмечается, что вскоре после этого сотрудники СММ услышали, как над ними пролетели 12 пуль, выпущенные, по оценке, с северо-запада, а еще 2 – срикошетили вблизи них

Также уточняется, что члены патруля Миссии немедленно вернулись в автомобили и благополучно добралась до своей базы в Мариуполе.