Мелкие монеты выводятся из оборота с 1 октября (Инфографика)

Национальный банк Украины (НБУ) начнет изымать из наличного обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 коп. с 1 октября 2019 года. Ими нельзя будет рассчитаться, и они перестанут быть платежным средством. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Уточняется, что с 1 октября 2019 года все субъекты хозяйствования, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны прекратить принимать монеты номиналами 1, 2 и 5 коп. по всем видам наличных операций.

После этого, за 10 рабочих дней, они должны сдать их остатки в кассы банков Украины для зачисления на текущие счета.

Со своей стороны, 1 октября 2019 года Национальный банк прекратит подкреплять банки Украины монетами этих номиналов. Соответственно, банки не будут выдавать их из касс субъектам хозяйствования. Национальный банк будет принимать от украинских банков монеты этих номиналов для зачисления на их корреспондентские счета.

Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналами 1, 2 и 5 коп. на монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в течение следующих трех лет:

в банках Украины – до 30 сентября 2020 включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль) – до 30 сентября 2022 года.

Адреса Национального банка в регионах размещены на сайте Национального банка.

Также сообщается, что монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек нужно будет обменять в течение следующих трех лет до конца сентября 2022 года.

Монеты номиналом 25 копеек остаются в обращении неограниченный период времени. Их не нужно специально обменивать, ими можно продолжать расплачиваться.