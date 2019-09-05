На Донетчине пропал 19-летний парень (Фото)

Правоохранители Константиновки (Донецкая обл.) устанавливают местонахождение пропавшего без вести 19-летнего парня. Об этом сообщается на сайте Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«Константиновским ОП Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области устанавливается местонахождение без вести пропавшего гр. Лучникова Вячеслава Сергеевича, 10.01.2000 г.р., который 28.08.2019 года вечером ушел из дома и до настоящего времени не вернулся», – сказано в сообщении.

Фото: официальный сайт Бахмутского отдела полиции Донецкой области

Приметы: на вид 20 лет, волосы короткие светло-русые, глаза голубые, среднего телосложения, рост около 179 см, вес около 75 кг, был одет в синюю футболку, синие шорты, синие кроссовки.

Особые приметы: татуировка на правой руке рисунок «лес с волком», на пальцах левой руки рисунок «самолет», на ногах татуировки надпись «Я не умею жить, но живу», шрам от ожога на солнечном сплетении. При себе имел паспорт на свое имя.

«Просьба ко всем, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просим сообщить об этом в полицию телефонам: (06272) 42969, м.т. 0958107400», – обратились в полиции.