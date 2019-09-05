Подработки в Украине: Топ-3 профессий для дополнительного заработка

На украинских предприятиях средняя зарплата достигла 10 971 грн, однако на жизнь хватает далеко не всем. Поэтому украинцы все чаще ищут, где можно дополнительно заработать, пишет «Сегодня».

Журналисты выяснили, в каких отраслях платят больше всего, и составили топ профессий для подработки.

Так, до 1,5 тыс. грн за неделю дополнительно может заработать водитель такси. Сейчас для этого нужны лишь смартфон и водительское удостоверение.

«Это вариант, когда можно официально трудоустроиться в службу такси по договору ГПХ, то есть вы будете в таких нетрудовых отношениях. Подключаете соответствующее программное обеспечение и принимает заказы уже, как говорится, "из котла"», – объясняет эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Еще больше можно заработать офисным водителем. Например, развозить работников ресторана после ночной смены. Это постоянный и стабильный доход, так как клиенты есть всегда, отмечает эксперт.

А если у вас нет водительского удостоверения, можно стать курьером. Многие сервисы позволяют самостоятельно выбрать удобные часы для доставки. За одну посылку платят в среднем 70 грн. Но такой сотрудник часто становится социально незащищенным, предупреждает Пашкина. Поэтому эксперты советуют оформлять договор, даже если это подработка.

«Если с вашим мопедом, велосипедом или с вами случится, не дай Бог, какая-то беда, то это – ваша забота. Потому что работодатель ваш не является официально вашим работодателем», – говорит Пашкина.

Еще один популярный вид неосновного заработка – няня. Обычно нужно забрать ребенка со школы, накормить, подготовить с ним уроки и убрать в его комнате. За час такой работы можно получить от 100 до 300 грн.

«Иногда пытаются совмещать работу няни и домработницы. И это может быть на выходные, кстати», – рассказывает Пашкина.

К слову, в Украине почти 3 млн работающих пенсионеров. Однако найти работу в возрасте старше 60 труднее всего, подтверждают эксперты по трудоустройству.