Алкоголь, закрытые кассы и рыба: Житель Донецка показал большой торговый центр (Фото)

На окраине неподконтрольного украинской власти Донецка работает торговый центр «Сигмаленд» (бывший гипермаркет «Ашан»). Какие товары продают в этом ТЦ и сколько они стоят, показал местный блогер «Виконста».

Так, в ТЦ продают рыбу. Живой карп стоит 159 руб. (60 грн по местному курсу на 9.09.2019), сом – 219 руб. (83 грн). Есть и свежемороженая рыба. Камбала стоит 259 руб. (98 грн), минтай – 182 руб. (69 грн). Предлагаются дончанам и рыбные закуски к пиву. Например, желтый полосатик – за 880 руб. (335 грн).

Также есть сельдь в баночках, копченая и соленая рыба. «Виконста» обратил внимание, как оформлен товар. «Все аккуратно, красиво выложено – в общем, радует глаз», – отметил дончанин.

Кроме того, он обратил внимание на огромное количество касс, большинство из которых закрыты. «Сколько здесь было касс… Интересно, на какое количество людей рассчитан этот гипермаркет», – заинтересовался житель Донецка.

Побывал он и в отделе с алкоголем, где отметил большой выбор.

В частности, водка в «Сигмаленде» имеет следующую стоимость (0,5 л):

«Московская» – 109 руб. (41 грн);

«Столичная» – 99 руб. (38 грн);

«Гуси-лебеди» – 145 руб. (55 грн);

«Перепелка» – 193 руб. (73 грн);

«Хортица» – 203 руб. (77 грн).

Цены на коньяк (0,5 л):

«Старая страна» – 432 руб. (164 грн);

«Армянский» – 414 руб. (157 грн);

«Легенды Еревана» – 360 руб. (137 грн).

Напомним, ранее дончанин рассказал, сколько стоят в Сигмаленде конфеты, овощи, фрукты, а также напитки и колбасные изделия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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