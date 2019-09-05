Угрожали отобрать детей: В модульном городке запугивали переселенцев

В Харькове переселенцев заставляли покинуть модульный городок, угрожая, что лишат их родительских прав, если люди не съедут, выселяют из этого жилья и людей с инвалидностью. Об этом рассказала правозащитница, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Валерия Вершинина.

«Когда месяц назад мы получили копию решения по Харькову, что решили выселять людей, которые не живут в этом городке более 180 дней в год, мы были шокированы тем, что уведомления о выселении в первую очередь получили лица с инвалидностью. В частности, одна женщина – она лицо с инвалидностью и может перемещаться только на инвалидной коляске. Она отметила, что она действительно не проживала долгое время в этом модульном городке, потому что находилась на реабилитации. Эта реабилитация – официальная, у нее на руках были все документы», – говорит она.

«Другая женщина, которая нам звонила, говорила, что сначала она рожала ребенка, а потом со старшим ребенком лежала в больнице. И у нее тоже есть все копии документов об этом. Тем не менее эти люди получили уведомления о выселении. Мы заинтересовались, сколько же людей уведомили о выселении, какая часть жителей должна выехать. Оказалось, что в тот день уведомления о выселении выдали просто всем», – продолжила Вершинина.

По ее словам, переселенцы пожаловались правозащитникам, что местные власти оказывают на них психологическое давление, чтобы они съехали из модульного городка.

«Фактически вместо социальной работы, вместо того, чтобы разделить людей на категории и предоставить им соответствующие их потребностям и статусу условия, всем поголовно выдали уведомления [о выселении]. Уже на следующий день мы начали получать другие звонки. Нам звонили представители семей и говорили, что к ним якобы приходили представители социальной службы и ставили вопрос так: "Если вы не освобождаете эти помещения, значит к вам приедут из ювенальной юстиции и мы будем у вас отбирать детей, потому что вы не выполняете свои родительские обязанности"», – рассказала правозащитница.

Она отметила, что правозащитники успокаивали переселенцев, говоря, что это незаконно, и обещали поддержку и юридическое сопровождение в этом вопросе.

«Мы говорили, что к ним приедут правозащитники, адвокаты, никто не даст забрать их детей. Этого, слава Богу, не произошло, но такой элемент запугивания был, и это неприемлемо», – подчеркнула Вершинина.

Как сообщалось ранее, в Харькове 302 переселенца, проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Как отмечают правозащитники, это уже не первая попытка выселить переселенцев из модульного городка, ранее переселенцев информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния. Позже городской совет продлил срок проживания переселенцев в модульном городке до 1 октября. Пока о принудительном отселении людей речь не идет. Ситуацию с каждой семьей в городке обещают рассматривать отдельно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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