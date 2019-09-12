Стройматериалы, автошины, быттехника: Житель Донецка показал цены в «Галактике» (Видео)

В неподконтрольном украинской власти Донецке в районе железнодорожного вокзала на месте бывшего «Амстора» работает торговый центр «Галактика». Об ассортименте продукции и ценах рассказал местный блогер «Виконста».

Дончанин прошел по рядам с бытовой техникой, электроникой, мебелью. «Выбирай, что хочешь – лишь бы бабки были», – прокомментировал он.

Также в «Галактике» продают электроинструменты, автомобильные шины разных диаметров, масло, аптечки, огнетушители, а еще – канцелярию, сантехнику, стройматериалы, банные принадлежности. «Тут можно ходить сутками», – отметил житель Донецка.

При этом покупателей в «Галактике» совсем мало, ряды со стройматериалами людей практически не интересуют. Автомобильная стоянка, как рассказал «Виконста», «занята, но не вся».

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