Ситуация в пунктах пропуска утром 5 сентября: Проезда ожидали 200 авто

Сегодня утром, 5 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 35,2 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8205 человек и 1095 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7390 человек и 1285 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6940 человек и 1325 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3220 человек и 720 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9435 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/10;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Asya: «5:05. "Каргилл" – основная на мосту, льгота – половина».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «6:14. Еленовка в Украину. Основная машин 80».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.