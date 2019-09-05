Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс более 166 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста в среду, 4 сентября, направил на временно неподконтрольную украинским властям часть Донбасса более 166 тонн гуманитарной помощи, в состав которой вошли стройматериалы, гигиенические и продуктовые наборы. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны», – сказано в сообщении.