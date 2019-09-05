Запад пытается подтолкнуть Украину к компромиссам по Донбассу, – эксперт

Запад, в частности Франция и США, пытаются подтолкнуть Украину к невыгодным компромиссам по Донбассу. Об этом заявил немецкий политолог Андреас Умланд.

«У Меркель лично сохраняется большой интерес к Донбассу, к Украине в целом и к восточной Европе. Интерес Германии к восточной Европе останется, независимо от Меркель, [если она уйдет из большой политики]. Сейчас может есть такой момент, что Макрон играет некую большую роль [в переговорах с Россией по Донбассу], проявляет некую инициативу, но, я думаю, что все-таки Германия останется решающим фактором во всем этом», – сказал он.

«Сейчас можно также констатировать некую активизацию со стороны США, но, мне кажется, есть в Вашингтоне некая неразбериха. Есть заявления Трампа о возвращении России в "Большую семерку", о воссоздании "Большой восьмерки" – с одной стороны. А с другой стороны – очень жестко настроенный Конгресс, причем обе партии – и республиканцы, и демократы очень критически относятся к России», – продолжил Умланд.

По его мнению, страны Запада считают, что после выборов в Украине новое политическое руководство страны может пойти на нужные России компромиссы по Донбассу для урегулирования вооруженного конфликта, но они до конца не понимают ситуацию.

«Тут есть большая опасность того, что Запад подумает, что просто есть Украина и Россия, и для Украины очень важен мир, и сейчас просто нужно подтолкнуть Украину к созданию мира с Россией, и к решению этого конфликта, что, видимо, Украине придется пойти на какие-то уступки. Можно абстрагироваться от того, что Зеленский хочет или не хочет, и насколько он и его правительство готово пойти на встречу России. Есть объективная проблема – большие компромиссы не будут восприниматься украинским обществом, большой частью украинского общества», – отмечает политолог.

Он напомнил ситуацию, когда в 2015 году Верховная Рада голосовала за закон об особом статусе Донбасса. «Это привело в Киеве к ситуации, которая была близка к гражданской войне – протесты возле Рады и взрыв гранаты. Там, кажется, пять человек тогда погибло, и много раненых. И этого, я боюсь, что недопонимают в Америке. Тут можно нажать на Украину, и у Запада есть рычаги для этого – кредиты МВФ, поддержка ЕС, политическое, дипломатическое давление. Это возможно. И можно подтолкнуть Зеленского на какие-то компромиссы, но при этом нужно учитывать, что в Украине есть довольно большой слой людей, которые не будут согласны с этими компромиссами и могут выйти на протесты с оружием», – считает эксперт.

«Коридор действий Зеленского на самом деле очень узкий, также, как и для Порошенко. Потому что есть установка о политическом суверенитете и территориальной целостности Украины, и от этой установки ни один президент не может отойти», – резюмировал Умланд.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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