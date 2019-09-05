Куски бетонных конструкций разлетались на десятки метров: В Донецке показали кадры с места взрыва (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке во время взрыва на территории шахты им. Скочинского было разрушено здание лаборатории. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 4 сентября ориентировочно в 09:00 на территории шахты им. Скочинского в нефункционирующей лаборатории по испытанию взрывчатых веществ произошел взрыв, предположительно, промышленного взрывчатого вещества.

Взрывом разрушено одно из двух зданий лаборатории, повреждено остекление и кузовные элементы двух частных легковых автомобилей. «Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами. Саперы провели обследование места взрыва и прилегающей территории, найдена и передана следственной группе упаковка (300 г) промышленного взрывчатого вещества», – уверяют в «МЧС».

В сюжете одного из «республиканских» телеканалов опубликовали кадры с места взрыва. Эпицентр находился в 300 метрах от самой шахты.

Отмечается, что взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали в центре города, а огромные куски бетонных конструкций разлетались вокруг на десятки метров. Один из таких кусков застрял в дереве. Находившийся неподалеку горняк погиб на месте.

Напомним, ранее о мощном взрыве сообщали местные жители в соцсетях. Позже стало известно, что во время взрыва на территории шахты им. Скочинского погиб шахтер.

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