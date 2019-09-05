На Донетчине открылся офис GIZ

В Краматорске в среду, 4 сентября, (Донецкая обл.) открылся офис немецкого общества международного сотрудничества GIZ, что действует по поручению правительства Германии. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

В открытии приняли участие председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, государственный секретарь парламента при федеральном министре экономического сотрудничества и развития Германии Мария Флахбарт, ответственный за экономическое сотрудничество в посольстве Германии в Киеве Тобиас Шрадер, региональный директор GIZ Украина Сабине Мюллер, региональный руководитель банка развития KfW Курт Штрасер, директор Инициатив инфраструктурной программы для Украины Уве Штумпф, мэр Краматорска Андрей Панков.

«Поздравляю с новосельем и рад тому сотрудничеству, что мы имеем сейчас. Те проекты, которые уже реализованы, являются очень значимыми для Донецкой области. Надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться и дальше, но теперь в более комфортных условиях. Ваша помощь очень нужна и ощутима для жителей Донетчины», – подчеркнул глава области Павел Кириленко.

С нового офиса будет осуществляться координация проектов GIZ, которые реализуются на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей. Приоритетными направлениями немецко-украинского сотрудничества является устойчивое экономическое развитие, повышение энергоэффективности и борьба с ВИЧ/СПИДом.