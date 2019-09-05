Сводка из зоны ООС за 4 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Опытного – из стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из минометов калибром 82 мм;

неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Майорска – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку поселка Шумы (Торецк) – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

около Пивденного – из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из стрелкового оружия;

неподалеку хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Талаковки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

в районе Зайцево – из минометов калибром 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Пивденного – из минометов калибром 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район населенного пункта Нижнее Лозовое. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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