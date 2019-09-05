В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России

В «ДНР» надеются стать «государством» в составе России. Об этом в интервью одному из местных телеканалов, вспоминая ликвидированного «главу ДНР» Александра Захарченко, заявил «глава республики» Денис Пушилин.
«Что касается курса – здесь все однозначно. Этот курс был сформирован еще в 2014 году. Он не меняется. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот курс был даже как-то откорректирован», – сказал он.
«Этот курс направлен в сторону России… Республика продолжает двигаться по курсу, который был задан Александром Захарченко», – заявил Пушилин.
На уточняющий вопрос, какой все-таки курс был задан, он ответил так: «Курс на суверенный Донбасс, на суверенное государство, которое максимально приближено к России. В идеале – в составе России».
При этом недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет признавать независимость «Л-ДНР».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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