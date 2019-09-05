Футболисты «Шахтера» получили вызовы в национальные команды

Футболисты ФК «Шахтер» получили вызовы в свои национальные команды, сообщает пресс-служба «горняков».

Сборная Украины. 7 сентября главная команда страны, куда вызваны 9 футболистов «Шахтера» (Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес и Виктор Коваленко), сыграет очередной матч квалификации к Евро-2020. В Вильнюсе «желто-синие» встретятся с Литвой. Начало поединка в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на каналах «Украина» и «Футбол 1». Напомним, украинцы с 10 очками возглавляют отборочную группу В.

10 сентября у подопечных Андрея Шевченко запланирован товарищеский матч со сборной Нигерии. Встреча состоится в Днепре на «Днепр-Арене» в 21:30.

Игры молодежки. Молодежная сборная Украины, в расположение которой отправились Михаил Мудрик, Даниил Сикан и Валерий Бондарь, проведет два матча квалификации к чемпионату Европы – 2021. 6 сентября подопечные Руслана Ротаня померятся силами с Финляндией, 10 сентября – с Мальтой. Оба поединка состоятся в Запорожье.

Украина U19. Анатолий Трубин, Константин Гуров, Станислав Библик, Роман Якуба, Богдан Духота, Сергей Снисарь и Александр Драмбаев получили вызов в сборную Украины U19 для участия в товарищеском матче с Румынией.

Квалификация Израиля. Сборная Израиля вместе с полузащитником «оранжево-черных» Манором Соломоном продолжает отборочный этап на Евро-2020. 5 сентября в городе Беэр-Шева израильтяне примут Македонию. Начало в 21:45. После четырех туров «бело-синие» идут на второй позиции в группе G.