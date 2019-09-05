Сотни «громких дел»: В Украине заработал Высший антикоррупционный суд

В Украине начал работать Высший антикоррупционный суд. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наконец-то, в Украине заработал антикоррупционный суд», – сказал он.

«Перед вами сегодня действительно важное задание. И это не только возврат гражданам украденного топ-чиновниками, топ-коррупционерами в нашей стране. Это возврат гражданам ощущения и веры, что действительно в Украине есть справедливость», – заявил Зеленский.

По его словам, несмотря на начало работы, сложности еще остаются, в частности – возможность заблокировать работу учреждения «мелкими делами». «Но мы уже работаем над этим вопросом, и будем вам помогать, и Верховная Рада на законодательном уровне. Мы сделаем все. Я знаю, что вы ожидаете свыше 200 громких дел по разворовываниям. Мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, чтобы эти люди действительно были наказаны», – подчеркнул президент Украины.