Губернатор Донетчины рассказал о компенсации за разрушенное жилье

Выплата компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье станет возможной только после принятия государственного бюджета на 2020 год. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сегодня, 5 сентября, на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове.

«Есть постановление Кабинета министров. Оно будет реализовано уже при формировании бюджета», – сказал он.

По его словам, для выплаты компенсации на Донетчине нужно не только заложить эту сумму в государственный бюджет, но и распределить ее между Донецкой и Луганской областями.

«После предоставления Донецкой и Луганской областями количества разрушенного жилья, которое попадает под это постановление, будет формироваться бюджет. Это есть. Мы дадим цифры объективные, исходя из того, что часть жилья мы восстанавливаем в том числе и за свои средства, покупаем стройматериалы – такое жилье не будет включено», – уточнил Кириленко.

Напомним, получение денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье в соответствии с постановлением №623 Кабинета министров Украины лишает человека возможности пользоваться любыми другими механизмами компенсаций, а переселенцы и вовсе не имеют права на компенсацию.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. В Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного войной объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.

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