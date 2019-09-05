Как будет работать Высший антикоррупционный суд в Украине

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины полностью готов начать свою работу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 сентября, в ходе брифинга в Киеве заявила глава ВАКС Елена Тарасевич.

«Действие ВАКС распространяется на всю территорию Украины. По предварительным подсчетам Государственной судебной администрации Украины, из местных общих судов в Высший антикоррупционный суд должны поступить свыше 3 тыс. уголовных производств, из которых только 190 – это те, по которым досудебное расследование проводило НАБУ под процессуальным руководством САП», – сказала она.

По ее словам, в ВАКС уже избрали следственных судей в количестве шести человек. «На стадии досудебного расследования они будут осуществлять судебный контроль над соблюдением прав и свобод человека», – отметила Тарасевич.

«В первой инстанции сформированы 7 коллегий, которые будут осуществлять судебное рассмотрение уголовных производств по сути. В апелляционной палате будут функционировать 4 коллегии, которые будут выполнять апелляционный пересмотр решений суда первой инстанции», – сообщила глава ВАКС.

С началом работы инстанции Высший антикоррупционный суд поздравил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав на законодательном уровне помочь урегулировать недостатки, которые могут возникнуть в его работе в плане рассмотрения мелких дел о коррупции.

Читайте также: