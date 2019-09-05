В Европарламенте призвали не выдавать России основного фигуранта по делу MH17

Депутаты Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просят не допустить выдачи Российской Федерации свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха в ходе обмена пленными. Об этом пишет УНН со ссылкой на письмо, опубликованное инициатором обращения, европарламентарием от Нидерландов Кати Пири.

«Мы понимаем ситуацию, в которой проходят переговоры (об обмене между РФ и Украиной), и дипломатические усилия украинской власти. Однако Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании уничтожения MH17. Доступ Совместной следственной группы к нему и его показаниям имеет чрезвычайную ценность для эффективного судебного расследования», – говорится в письме.

Письмо подписали 40 депутатов, которые считают, что если Цемах станет участником обмена заключенными между Россией и Украиной, то с высокой вероятностью сумеет избежать допроса следователями международной следственной группы (JIT), которая ведет дело о крушении рейса MH17 на Донбассе.

«Просьба России о выдаче украинского гражданина весьма странная. Она свидетельствует о том, что российское правительство хочет не допустить появления этого человека в суде», – заявила Пири. В письме также подчеркивается, что Цемах – гражданин Украины, который находится под стражей, и напоминается о резолюции СБ ООН, по которой все лица, прямо или косвенно ответственные за уничтожение MH17, должны предстать перед судом.

Малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.