В «ДНР»: В соцсетях обсуждают «уголовную ответственность» за кражу автономеров

В «ДНР» за кражу автомобильных номеров введена «уголовная ответственность». Об этом местным интернет-ресурсам заявил «депутат народного совета республики» Алексей Жигулин.

«Проектом закона предлагается дополнить уголовный кодекс ДНР статьей, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства», – сказал он.

Жигулин также утверждает, что на сегодняшний день в «МВД ДНР» зарегистрировано 828 обращений граждан о кражах автомобильных номеров.

Принятый «закон» обещают обнародовать после того, как его подпишет «глава ДНР» Денис Пушилин.

На это «новшество» отреагировали пользователи соцсетей:

Валера: «Отправлять поля разминировать в чугунных сапогах, за попытку наживы на ближнем в условиях войны»;

«Рекс Серый»: «Наверное, у кого-то из властьимущих номер умыкнули»;

Юрий: «800 руб. (308 грн по курсу местного банка на 06.09.2019, – прим. ред.) в МРЭО дубликат»;

Николай: «Господа депутаты! Вы государство строить собираетесь. А то гражданство определяется какой-то директивой МВД, а за кражу номеров вы чуть ли не расстреливать собираетесь. Интересно, как и раньше принимали – еще текст не дочитали, а уже карточки взметнулись. Я на полном серьезе»;

Марина: «Делать не чего, придумали, это – воровство и шантаж как не крути, зачем еще размазывать».

Как сообщалось ранее, в 2016 году в «ДНР» с автомобилей массово воровали украинские номерные знаков с последующим предложением выкупа. Жители отмечали, что этот вид «бизнеса» пришел из России. В «ДНР» номера снимали ночью, во время комендантского часа, когда ни хозяин авто, ни иные свидетели не могли появиться на улице. На машине злоумышленники оставляли записку с указанием суммы выкупа, номера электронного интернет-кошелька или банковской карты, на которые нужно сбросить деньги, и мобильный телефон для связи. После перечисления денег на телефон водителя приходило SMS-сообщение с указанием места нахождения снятых номеров. Суммы выкупа колебались от 1000 руб. (408 грн по курсу валют того времени) до 10 тыс. руб. (4081 грн), но в среднем – 400-1000 грн.

За месяцы действия данной схемы жители выработали ряд своих способов защиты от беспредела.

Данный вид краж возобновился в «ДНР» в 2018 году.

В соседней «ЛНР» вора автономеров приговорили к 1 году лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. руб. (6 757 грн).

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