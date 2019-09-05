Правозащитники собрали факты влияния российской пропаганды в «Л-ДНР»

Правозащитники проанализировали информационные материалы ресурсов, контролируемых участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л-ДНР», и выпустили отчет с примерами влияния российской пропаганды на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала директор ОО «Восточная правозащитная группа» Вера Ястребова.

Она пояснила, почему в «Л-ДНР» местные жители не ищут альтернативные источники информации и по мнению некоторых экспертов «потребляют» российскую пропаганду.

«В связи с тем, что очень ограниченный доступ к интернет-ресурсам люди среднего и преклонного возраста по привычке больше пользуются такими СМИ как газеты и телевидение, это упрощает пропагандистское влияние со стороны страны-агрессора – РФ на сознание людей, которые находятся на Донбассе», – отмечает Ястребова.

«Мы также должны понимать, что такой жесткий контроль и такая блокада свободы слова, которая сейчас есть на неподконтрольных территориях касается не только журналистов, но и простых людей, которых за свою проукраинскую позицию, альтернативную позицию той, что есть у источников "официальной власти" в "ЛНР" и "ДНР", преследуют. Людей обвиняют в уголовном преступлении и бросают за решетку на достаточно долгие сроки», – говорит правозащитница.

Директор ОО «Восточная правозащитная группа» привела пример, когда на неподконтрольном украинским властям Донбассе НВФ арестовали человека за лайки в соцсетях в постах на проукраинскую тематику. «С нашей стороны я стремлюсь к тому, чтобы было понимание ситуации, каким образом влияют на наших людей там, и каким образом нам выстраивать информационный мост, чтобы мы могли интегрировать наших людей в широкое информационное демократическое пространство», – резюмировала эксперт.