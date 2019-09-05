В «ДНР» к 17 годам заключения приговорили «шпиона»

«Суд ДНР» приговорил «шпиона» к 17 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ДНР».
Как утверждают в «ДНР», «фигурант уголовного дела в период с сентября 2015 года по август 2017 года, выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собирал сведения о местах дислокации войсковых частей и перемещении военнослужащих УНМ ДНР, после чего передал их представителю разведки».
В «республике» уверяют, что в марте 2016 года мужчина на подконтрольной украинским властям территории «прошел обучение для приобретения практических навыков обращения со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР; полученную спецподготовку планировал применять на практике».
«Суд ДНР» признал мужчину виновным в «шпионаже» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Также сообщается, что «приговор» вступил в силу.
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