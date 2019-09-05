Опасаться Нормандского формата не стоит: Эксперт объяснил отношение Запада к России

Переговоры на саммите в Нормандском формате, которые должны в будущем состояться на уровне президентов, для Украины не только безопасны, но и необходимы. Причину назвал глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский в комментарии «Сегодня».

После встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и прозвучавших в ходе нее комплиментов в адрес российского президента, в нашей стране стали говорить, что встреча в Нормандском формате может быть опасна для Украины, поскольку Запад может сыграть на стороне России.

«Мы должны понимать, что Украина, Германия и Франция не признают ни аннексии Крыма, ни оккупации Донбасса, они владеют информацией, что российские войска как присутствовали на оккупированном Донбассе в 2014 году, так и сейчас присутствуют. А с другой стороны будет сидеть Россия, которая говорит, что "ихтамнет", которая пребывает под санкциями ЕС и США. В таком формате проводить переговоры для Украины не только безопасно, но и нужно», – отмечает Петр Бурковский.