Киевский суд освободил ключевого свидетеля по делу MH17

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего начальника «ПВО ДНР», ключевого свидетеля в деле о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донецкой областью Владимира Цемаха. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое решение судом вынесено сегодня, 5 сентября.

Адвокат Роман Гонтарев просил суд освободить его подзащитного, Владимира Цемаха, «под личное обязательство».

При этом прокурор Олег Пересада сообщил о том, что продление ареста – играет на руку экс-начальнику «ПВО ДНР». «Продление действия меры пресечения в этом случае играет на руку самому Цемаху, поскольку, находясь под стражей, он в безопасности», – отметил он.

Прокурор добавил, что Цемах является «важным элементом установления истины в обстоятельствах сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17».

По словам прокурора, опасность Цемаху угрожает также в связи с тем, что в последнее время в СМИ появилось много различной информации касательно его участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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