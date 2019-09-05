В «ДНР»: Женщина ударила мужа ножом в сердце и вытолкнула из дома

В неподконтрольном украинским властям Докучаевске (Донецкая обл.) задержали женщину, которая убила своего мужа. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Отмечается, что сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти поступило в «полицию» от фельдшера «скорой помощи».
«Во время распития спиртных напитков между подозреваемой и потерпевшим возникла ссора на почве ревности. Фигурантка нанесла мужчине удар ножом в область сердца и вытолкнула его на улицу, после чего отправилась отдыхать», – заявили в «МВД ДНР».
«В настоящее время злоумышленница находится под арестом и дает признательные показания», – утверждают в «полиции».
За убийство женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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