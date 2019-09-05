Прокурор ответил на вопрос, связано ли освобождение Цемаха с обменом между Украиной и РФ

Обвинение по делу бывшего начальника «ПВО ДНР», ключевого свидетеля в деле о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донецкой областью Владимира Цемаха не комментирует возможную связь его освобождения из-под стражи с предстоящим обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня 5 сентября, сообщил прокурор Олег Пересада.

По словам Олега Пересады, решение Киевского апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

На вопрос, связано ли освобождение Цемаха с обменом, прокурор ответил, что не может комментировать этот вопрос. «Я не могу комментировать вопрос обмена, поскольку ко мне, как к руководителю группы прокуроров в уголовном производстве в отношении господина Цемаха, никакой официальной информации о его обмене не поступало», – сказал он.

Напомним, сегодня, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Читайте также: