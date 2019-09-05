Мошенники оставили жителя Донетчины без 19 тыс. грн

Злоумышленники сняли 19 тыс. грн с банковской карты жителя Бахмута (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что мужчине позвонил неизвестный, который представился работником банка и сказал, что сейчас происходит переоформление карточек. Для того, чтобы клиент смог сделать это не выходя из дома, ему нужно назвать цифры изображенные на банковской карточке, а также свои личные данные.

«Не подозревая, что попадает в мошенническую ловушку, мужчина предоставил незнакомцу всю необходимую информацию. Как только пострадавший положил трубку, ему стали приходить смс-сообщения о том, что с его счета сняты деньги», – рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности злоумышленников.