Вымогательство и взятка: На Луганщине будут судить полицейских

На Луганщине обвинительное заключение в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в вымогательстве и получении взятки, направлено в суд. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, досудебное расследование в уголовном производстве в отношении сотрудников Сватовского отделения полиции, которые по предварительному сговору группой лиц требовали и получили неправомерную выгоду от жителя г. Сватово, завершено.

«В ходе контроля за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента задокументирован факт получения неправомерной выгоды двумя полицейскими сектора реагирования патрульной полиции Сватовского ОП ГУНП в Луганской области, которые, используя свои служебные полномочия, требовали и получили от жителя г. Сватово 5 тыс. грн за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении», – говорится в сообщении.

«Указанных работников полиции задержали на месте происшествия во время совершения преступления. Задержанным полицейским сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога», – сообщили в прокуратуре.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя, с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) направлен в суд.

Правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.