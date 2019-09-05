За «референдум» в поддержку «ЛНР» жительница Попасной пойдет под суд

На Луганщине будут судить жительницу г. Попасная за участие в организации и проведении «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, в мае 2014 года женщина, выполняя отведенную ей роль «заместителя председателя избирательного участка» вместе с другими членами «избирательной комиссии», в отношении которых есть отдельные уголовные производства, организовали и провели в Попасной «референдум» в поддержку «ЛНР».

«По завершению так называемого "волеизъявления", женщина приняла участие в подсчете бюллетеней, по результатам которого был составлен протокол с результатами голосования, а после этого увезла бюллетени и протокол в избирательный штаб, находившийся в помещении Попаснянской районной государственной администрации», – сообщили в прокуратуре.

«Поскольку во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности», – отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что женщине инкриминируют ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.