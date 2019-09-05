В прокуратуре рассказали, будут ли отслеживать перемещения Цемаха

Следствие не будет осуществлять контроль за перемещением бывшего начальника «ПВО ДНР», ключевого свидетеля в деле о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донецкой областью Владимира Цемаха. Суд выпустил его из-под стражи под личное обязательство, однако гарантий, что Цемах будет появляться на допросах, нет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня 5 сентября, сообщил прокурор Олег Пересада.

Олег Пересада ответил на вопрос о допросах Цемаха международной следственной группой. «Этот вопрос будет достаточно сложным, так как, как я понимаю, господин Цемах будет сложнодоступным для международной совместной следственной группы», – отметил он.

«У него (Цемаха – ред.) есть личные обязательства», – сообщил Пересада.

Он добавил, что в то же время, фактически, какого-либо контроля перемещения (как, например, с помощью электронного браслета) нет, и передвижения ключевого свидетеля в деле о крушении самолета рейса МН17 не отслеживаются.

«Учитывая те обязательства, которые возложены были на господина Цемаха, он обязан появляться (на допрос – ред.), но никто не даст гарантий, что он будет появляться. Нарушение ним этих обязательств будет основанием для выбора для него более жесткой меры пресечения – например, содержания под стражей», – сказал прокурор.

Кроме того, как передает «Hromadske», Олег Пересада не исключил, что Владимир Цемах вернется на неподконтрольную украинским властям территорию по месту регистрации. «Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники», – сказал прокурор.

Напомним, сегодня, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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