Команде Зеленского напомнили о предвыборных обещаниях по Донбассу

В Украине последствия гибридной войны обременены «не совсем адекватной» политикой предыдущего правительства по отношению к переселенцам и жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, но украинцы поверили в изменения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила представитель БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач.

«В предвыборных кампаниях и новоизбранный президент Владимир Зеленский, и новое правительство неоднократно акцентировали на том, что политика по отношению к оккупированным территориям будет меняться, и основным тезисом этой политики должно стать изменение отношения украинского правительства, Украинского государства к гражданам, которые вынуждено остались проживать на оккупированных территориях, и которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий и стали внутренне перемещенными лицами», – сказала она.

«Это в надеждах и общественных организаций, и переселенцев, и граждан, которые проживают на оккупированных территориях должно означать изменения как правового поля, которое регулирует вопрос защиты прав граждан на оккупированных территориях и ВПЛ, так и создание отдельных возможностей программ и политики, которые должны улучшить ситуацию, которая сложилась за последние 5 лет», – продолжила Толкач.

По ее словам, украинцы надеялись, что ситуация, которая сложилась на Донбассе с 2014 года, будет решена достаточно быстро. «Мы вошли на сегодняшний день в самый старый конфликт в Европе. От этого затяжного конфликта страдает больше всего население преклонного возраста. Мы видим, что результаты политики предыдущего правительства значительно повлияли именно на граждан преклонного возраста в контексте выплат пенсий и постоянного пересечения линии разграничения. И действительно очень мало внимания было уделено вопросам именно информационной политики», – отметила правозащитница.

«Мы все понимаем, что на оккупированных территориях не работают СМИ проукраинской направленности, туда не добивают украинские каналы и радио, и, к сожалению, мы не имеем возможности адекватного информирования людей о состоянии дел на подконтрольной украинскому правительству территории и отношении жителей подконтрольной территории к состоянию с оккупацией. Единственный способ донести информацию – это создать условия, в которых будет работать сарафанное радио, и людям, проживающим на оккупированных территориях будет донесено, что Украина продолжает бороться за защиту прав этих людей, создает адекватные условия для их защиты и борется за возвращение оккупированных территорий», – резюмировала представитель БФ «Право на защиту».

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