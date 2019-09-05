Объединение МинВОТ и Минветеранов: Риски для переселенцев и Донбасса

Объединение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) и Министерства по делам ветеранов несет в себе определенные риски для переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила представитель БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач.

По ее словам, теперь на новосозданное министерство возложено огромное количество вопросов, связанных с Донбассом. «Проблемы ветеранов – это очень комплексная история и должна объединить огромное количество вопросов. Проблемы временно оккупированных территорий и проблемы внутренне перемещенных лиц – это отдельный сегмент, который нельзя решить в один день, один месяц или один год», – отметила Толкач.

«Такое количество вопросов ставит под угрозу возможность эффективной работы министерства именно в вопросах ВПЛ и временно оккупированных территорий. Хотелось бы, чтобы в этом новом министерстве все-таки были сохранены основные направления. Одно из них – это направление информационной политики», – продолжила она.

Правозащитница напомнила о предвыборных обещаниях команды нового президента Украины Владимира Зеленского относительно жителей Донбасса и обратилась к новому правительству и главе новосозданного министерства, которое теперь будет заниматься вопросами переселенцев: «Мы бы хотели обратить ее внимание на те отдельные сегменты, которые находились в полномочиях МинВОТ, и эффективно их отобразить в новой политике, в новой стратегии министерства, которые должны быть разработаны до конца этого месяца. В этом контексте также хочется привлечь внимание к тем отчетам, которые готовятся общественными организациями, и на те наработки, которые уже были сделаны».

Напомним, согласно принятому 2 сентября постановлению КМУ № 829 «Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», МинВОТ присоединили к Министерству по делам ветеранов и назначили нового главу в новом ведомстве. Новое ведомство – Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц возглавила Оксана Коляда.

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