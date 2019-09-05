Путин сделал заявление по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц. Об этом в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передает российское издание ТАСС.

«Исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно. По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», – сказал Путин.

Кроме того Путин заявил, что уверен в нормализации отношений с Украиной.

«Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы – две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил», – сказал он.

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