Путин сделал заявление по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц. Об этом в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передает российское издание ТАСС.
«Исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно. По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», – сказал Путин.
Кроме того Путин заявил, что уверен в нормализации отношений с Украиной.
«Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы – две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил», – сказал он.
Читайте также:
- Украина готова к первым шагам по обмену заложниками с Россией, – Зеленский
- Результат, а не сенсация: Лавров назвал проблематику обмена удерживаемыми между РФ и Украиной
- Зеленский сделал заявление об освобождении украинских заложников
- Стало известно, когда Россия может освободить незаконно удерживаемых в РФ украинцев
- Обмен пленными между Украиной и РФ: Эксперт рассказал, какого подвоха можно ожидать от России
- В рамках обмена в Киев прибыли украинцы, которых незаконно удерживали в РФ
- Процесс обмена удерживаемых лиц с РФ продолжается: У Зеленского обещают сообщить о завершении
- Адвокат сделал заявление по обмену между Украиной и РФ
- СМИ получили новые данные об обмене с РФ от СБУ
- Обмен пленными между Украиной и РФ: Эксперт рассказал, какого подвоха можно ожидать от России
- Обмен пленными между Украиной и Россией: Почему это выгодно РФ
- Обмен пленными между Украиной и Россией: Эксперт пояснил, зачем РФ распространяет слухи
Комментарии