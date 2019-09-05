Подготовка к отопительному сезону: ДТЭК Энерго привез 88 тыс. тонн угля из Южной Америки

В Одесскую область прибыло судно с углем марки Г для ТЭС ДТЭК. Компания приобрела его в Южной Америке, чтобы пополнить запасы угля и обеспечить стабильную работу своих ТЭС в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что балкер «W-Ace» привез 88 тысяч тонн угля из Колумбии. Порт «ТИС» уже начал разгрузку судна, после чего уголь поедет на тепловые электростанции ДТЭК Энерго.

«Успешное прохождение отопительного сезона – наша главная задача. Сегодня в украинской энергетике сложилась ситуация, когда ТЭС должны заместить объемы электроэнергии, которые должны выработать другие генерации. Поэтому тепловая генерация должна подставить плечо энергосистеме, и ДТЭК готов это сделать. Мы уже законтрактовали 388 тысяч угля из-за рубежа. Сейчас готовы увеличить объемы покупки и с 3 сентября проводим торги по закупке угля по цене Роттердам + на Украинской энергетической бирже. К сожалению, пока ни один трейдер не готов поставить уголь по такой низкой цене. Мы будем продолжать биржевые сессии до 12 сентября. ДТЭК и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы Украина была зимой со светом и теплом», – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Вместе с тем развитие отечественной угледобычи остается основной задачей компании. За 8 месяцев этого года горняки ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.