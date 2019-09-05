Вопреки ожиданиям российских политиков, Украина не захотела «сама разваливаться», – эксперт

5 лет назад 5 сентября был подписан т. н. «Минск-1» – Минский протокол, предусматривавший, в частности, прекращение огня на Донбассе. Ситуация за 5 лет сильно изменилась и для Киева, и для Москвы, и сейчас все складывается в пользу Минского компромисса. Об этом «Донецким новостям» рассказал аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов.

По его словам, «Минск-1» был порожден ситуацией на фронте и геополитическим раскладом в Европе. Украинская сторона вынуждена была пойти на уступки и подписать договор, чтобы остановить наступление на свои позиции, перегруппироваться, а также реорганизовать экономику под новые вызовы.

«Российская сторона также вынуждена была пойти на замораживание конфликта, потому что, вопреки ожиданиям российских политиков, Украина не захотела "сама разваливаться", идея "Новороссии" оказалась нежизнеспособной, а вести полномасштабную войну Кремль был не готов – пагубные процессы в экономике наметились уже тогда. При этом группировки т.н. "ЛНР" и "ДНР" без тысяч "отпускников" из РФ и "военторга" долго бы не протянули», – отмечает Попов.

Эксперт считает, что Владимир Путин понимает риски и хочет уйти из Донбасса, но на своих условиях, сохранив лицо и влияние. «Также он понимает, что окно возможностей невелико – 2-3 года, пока Украина еще слаба, а в Вашингтоне, Париже и Берлине находятся дружественные режимы. Это делает его более договороспособным в рамках Минского процесса, так как он не хочет терять время», – объясняет аналитик.

Для Киева ситуация выглядит тоже совсем не так, как в 2014 году – изменилась в лучшую сторону ситуация и с армией, и с экономикой. «Это усиливает позицию Киева в Минске», – подчеркивает эксперт.

По словам Попова, ситуация складывается в пользу Минского компромисса – всем нужен мир, но базовые условия 2014 и 2019 годов кардинально изменились. Приоритетными он видит темы обмена пленными, прекращения огня и разведения войск, упрощения пересечения линии разграничения для граждан и товаров. «Это позволит Украине восстановить часть производственных связей, а России – снизить объем дотаций для "Л-ДНР"», – рассказывает эксперт.

«Отмечу главное: у всех участников Минского процесса свои мотивы, однако сегодня никто не заинтересован в крупных военных провокациях... Будем надеяться, дипломаты смогут урегулировать конфликт, восстановив территориальную целостность Украины с выгодой для простых украинцев по обе стороны фронта», – добавляет он.

Более подробно с мнением аналитика и комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «5 лет с первого "Минска": Победы, поражения и перспективы дипломатической битвы за Донбасс».

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