Из-за долгов энергетикам Лисичанск снова останется без воды

На Луганщине энергетики сегодня, 6 сентября, снова обесточат «Лисичанскводоканал» из-за долгов за электроэнергию. Напоминание об этом накануне передал горсовету директор «Луганского энергетического объединения» («ЛЭО») Андрей Колосов.

«Предупреждение было выдано еще в конце прошлого месяца об отключении 6 сентября», – сказал он.

Предупреждение об отключении водоснабжения в Лисичанске появилось и на сайте мэрии. «Уважаемые жители города, Управление по выполнению политики Лисичанского городского совета в области ЖКХ сообщает о возможном полном прекращении поставок / распределения электроэнергии на объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал" с 09:00 6 сентября 2019 года. Рекомендуем сделать запасы питьевой воды», – говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Новодружеске и Приволье трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики обесточили объекты водоканала из-за долгов. 21 августа на внеочередной сессии Лисичанского городского совета местные депутаты выделили из бюджета 2,2 млн грн на погашение долгов водоканала перед энергетиками. После этого было восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП «Лисичанскводоканал». Предприятие задолжало энергетикам 167 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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